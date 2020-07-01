قناة السويس: حققنا العام الماضي 5.8 مليار دولار ونتمنى مضاعفتها

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة مصنفة رقم 1 عالميًا من حيث زمن العبور والأمان والأعماق الجديدة التي وصلت لـ66 قدما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة السويس كانت تستقبل 45 سفينة يوميًا قبل ازدواجها، مشيرًا إلى أنها استقبلت 81 سفينة في يوم واحد.

وأشار أنه تم مضاعفة سعة القناة مؤكدًا أنهم يهدفوا لزيادة سعة مرور السفن في القناة لتصل خلال عام 2023 لـ100 سفينة يوميًا.

وأوضح ربيع أن القناة حققت إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار وانهم يستهدفوا زيادة إيرادات القناة لتصل لضعف الايرادات.

وتحدث ربيع عن اهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكدًا أن العام الماضي عبر مليار طن من البضائع من قناة السويس ولم تستفيد الدولة الا برسوم المرور فقط.

وأوضح ربيع انهم توقعوا حدوث انخفاض في حركة التجارة العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض سعر البترول وأنهم قرروا عمل حزم تخفيضات للمرور من قناة السويس وأنهم منحوا سفن غرب أوربا 18% وسفن الساحل الشرقي لأمريكا 45% لافتًا أن هذه التخفضيات ساهمت في مرور 150 سفينة بشكل اضافي بعائد 66 مليون دولار.