قنصل الصين: مصر من أوائل المستفيدين من لقاح كورونا بعد تطويره

أكدت القنصل العام الصيني بالإسكندرية، "جياو لي ينج"، التزام بلدها بالتعاون مع مصر ومختلف الدول الإفريقية لمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت "ينج"، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن العمل جار على تعزيز الدعم المتبادل وإقامة مجتمع الصحة المشتركة للصين والدول الإفريقية، مضيفة إن بلادها ستواصل تقديم كل ما في وسعها من الدعم للاستجابة الإفريقية ضد الوباء.

وأضافت قنصل الصين في بيان صحفي: "قبل أيام، عُقدت قمة الصين - إفريقيا الاستثنائية بشأن التضامن في مواجهة (مرض) كوفيد-19 عبر الإنترنت، بحضور الرئيس الصيني، شي جين بينج، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وغيرهما من قادة الدول الإفريقية والمنظمات الدولية لمناقشة خطط التعاون ضد الوباء، وتعزيز علاقات الأخوة بين الصين وإفريقيا، وتتمتع هذه القمة بأهمية بعيدة المدى وتبعث الرسائل الهامة".

وأوضحت القنصل العام، أن الجانب الصيني يتعهد بأن تكون مصر وسائر البلدان الإفريقية من الأوائل الدول التي تستفيد من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد إكمال تطويره واستعماله في الصين.

وأشارت "ينج"، إلى التزام الصين بتقديم المساعدات المادية للدول الإفريقية وإرسال الخبراء الطبيين إليها ومساعدتها في شراء المواد الطبية في الصين، موضحة أن بلادها ستبدأ تشييد مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون العام الجاري قبل الموعد المحدد.

وأكدت القنصل الصيني، حرص بلادها للعمل مع الجانب الإفريقي على تنفيذ "مبادرة الرعاية الصحية" المطروحة في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي والإسراع ببناء مستشفى الصداقة الصينية الإفريقية، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والإفريقية المتوأمة، والعمل سويا على إقامة "مجتمع صيني إفريقي تتوافر فيه الصحة للجميع".