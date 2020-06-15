قنصل الصين بالإسكندرية: علاقات الشراكة مع مصر ترجمت خلال أزمة كورونا

قالت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينج، اليوم، إن المعركة العالمية في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكدت أن المجتمع الدولي يجمعه مستقبل مشترك، وأن التعاون هو السلاح الأكثر فعالية إذا أراد المجتمع الدولي ان ينعم بتحقيق النصر النهائي على كوورنا المستجد.

وأكدت "ليينج"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بلادها ومصر يقفان معا بشكل وثيق وحازم خاصة في التصدي لكورونا المستجد، حيث تساعد وتدعم كل دولة الأخرى، بما يؤكد عمق علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين.

وأضافت قنصل عام الصين، أن انتشار "كوفيد 19" حول العالم يشكل تحديًا خطيرًا للمجتمع البشري، ويهدد بشكل خطير سلامة وصحة المواطنين، ويقوض بشدة الاقتصاد والحركات التجارية.

وشددت "ليينج" على أن مصر والصين بلدان صديقان، وأن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ترجمت خلال مواجهة كورونا المستجد، معربة عن الأمل والثقة في أن تتغلب مصر والصين على الفيروس سويا.

وأشارت ليينج، إلى أن الحكومة المصرية استطاعت أن تتخذت إجراءات فعالة في مواجهة انتشار الوباء، ملمحة إلى أن الصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينج، وضعت كورونا تحت السيطرة الكاملة، وأصبحت واحدة من أولى الدول التي استأنفت الأنشطة الاقتصادية، بعد عدة أشهر من الجهود الهائلة التي بذلت لاحتواء الوباء .

وأعربت "ليينج" عن الثقة في أن الحكومة الصينية ستتمكن من التغلب على آثار الوباء، واستعادة النمو الاقتصادي، وستشجع "دون كلل" الانفتاح، وستوسع التعاون مع بقية دول العالم، وتواصل القيام بدور إيجابي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.