منها الصين وإيطاليا.. "مصر للطيران" تسير رحلاتها لـ29 نقطة مباشرة 1 يوليو

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأكدت الشركة تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة في قارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا، و4 نقاط في الخليج والشرق الأوسط، و3 نقاط في أمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار يأتي في ظل الاستعدادات المكثفة التي تتخذها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو.

وحرصت الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم ابتدءًا من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات؛ للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا، وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائيه التي ستوزع على الركاب، إضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة.

من جانبه، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول، وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي: "أمستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا - إسطنبول".

وسيجرى تسيير رحلات إلى "برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط في قارة أفريقيا وهي "أديس أبابا – جوبا – تونس"، وستضاف "دار السلام" خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي "دبي – أبوظبي – الشارقة – بيروت"، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي "واشنطن – نيويورك – تورونتو"، إضافة إلى نقطة واحدة في الشرق الأقصى إلى مدينة "جوانزو" بالصين، اعتبارًا من 8 يوليو، إضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.