موسكو تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 8 أبريل

أعلن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا في موسكو، اليوم، أن العاصمة الروسية سجلت 750 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 8 أبريل الماضي.

وحسب المركز، فإن 43,6% من المصابين الجدد تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عامًا، و33,3% من الفئة العمرية ما بين 46 و65 عامًا، و11,9% من 66 إلى 79 عامًا، و4,7% فوق الـ80، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكر المركز الروسي، أن 6,5% من الإصابات الجديدة تعود للأطفال، مضيفا أن جميع المصابين الجدد والمخالطين معهم باتوا قيد المراقبة الطبية.

ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في موسكو 219354 حتى الآن، منها 3714 حالة وفاة، وأكثر من 146 ألف حالة شفاء.