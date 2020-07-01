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محمود مسلم

نيجيريا تعيد فتح مدارسها وتخفف حظر السفر جراء كورونا

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(أ.ش.أ)
09:34 ص | الأربعاء 01 يوليو 2020
نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء كورونا

نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء كورونا

وافق الرئيس النيجيري محمد بوخاري على إعادة فتح المدارس في البلاد، على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.

وسيتم السماح بالسفر بين ولايات نيجيريا المختلفة، اعتبارًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". لكن لا يزال حظر التجوال في كل ليلة من الساعة 22:00 إلى 04:00، بالتوقيت المحلي.

وسجلت نيجيريا 24،567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد مع 565 حالة وفاة بسبب الفيروس.