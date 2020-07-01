85 ألف طالب بأدبي الأزهر يؤدون امتحان الحديث

يؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة الحديث، فيما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية، مادة القرآن، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019- 2020، من القسم الأدبي 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية، بحد أقصى 12 طالبًا.

وبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، عملية تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الثانوية الأزهرية، في جميع المراكز على مستوى الجمهورية، ويقدر عددها بـ18 مركز تصحيح.

وبدأت عملية التصحيح بمادة الفقه، وسيليها باقي المواد، وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مركز تصحيح منطقة القاهرة الأزهرية، ومقره معهد أحمد الليبي بمدينة نصر، أمس، للوقوف على أعمال التصحيح والإجراءات الوقائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد وكيل الأزهر ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطالب لأكثر من مرة، حرصًا على عدم ضياع جهد الطلاب، والالتزام بتعليمات التصحيح، مشددًا على أنّه لن يسمح بالتهاون أو التقصير في التصحيح وسيتم محاسبة المقصر.

وأوضح وكيل الأزهر أنّ هذا العام يعد الأصعب على الطلاب بسبب وباء كورونا، ويجب أن نكون العون والسند للطلاب والوقوف بجانبهم واستخدام الرأفة قدر المستطاع، متمنيًا التوفيق والنجاح لطلاب الأزهر.