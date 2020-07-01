برلماني كندي: شهر التراث المصري بند رسمي في دستور مقاطعة أونتاريو

قال عضو برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، شريف سبعاوي، إنّ الاحتفاء بشهر التراث المصري في المقاطعة خلال يوليو الحالي له أهمية تاريخية خاصة، تأتي من أنّه أصبح بندا رسميا في دستور أونتاريو، واعترافا بالإسهامات المتميزة للجالية المصرية في البلاد.

وتحتفي مقاطعة أونتاريو -أكثر مقاطعات كندا سكانا وأكبرها اقتصادا- بشهر يوليو من كل عام كشهر للتراث المصري، بعد إقرار مشروع القانون العام الماضي في البرلمان.

سبعاوي: الحضارة المصرية الفرعونية لها شعبية كبيرة جدا بين الكنديين

وأوضح سبعاوي نائب وزير السياحة في المقاطعة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ هذا الاعتراف الرسمي جاء بعد تقديم مشروع قانون في برلمان المقاطعة، وجرى التصويت عليه مرتين، قبل الوصول إلى لجنة الاستماع والتصويت عليه في المرحلة الأخيرة وتحويله إلى الحاكم العام للمقاطعة للتصديق الملكي عليه، مشددا على أنّ مشروع القانون تمت الموافقة عليه بإجماع أعضاء البرلمان الـ 122.

وأكد سبعاوي، أنّ الحضارة المصرية الفرعونية لها شعبية كبيرة جدا بين الكنديين، وأنّ قطاعا ضخما منهم مفتونون بهذه الحضارة العظيمة، مضيفا أنّ هذا كان أحد العوامل الأساسية التي سهلت إقرار القانون، بجانب العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، والدور المذهل للجالية المصرية الكندية، وإسهاماتها في شتى نواحي المجتمع الكندي، وهي من أبرز وأنجح التجمعات في البلاد.

وقال نائب وزير السياحة في المقاطعة، إنّ إقرار القانون كان بمثابة اعتراف من الحكومة بإسهامات هذه الجالية.

وأشاد سبعاوي بالدور الذي لعبته الهيئة الكندية للتراث المصري ضمن آخرين في دفع القانون، وتنسيق وترتيب العديد من الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

وفيما يتعلق بالفعاليات المنتظرة بشهر التراث المصري خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" الحالية، قال سبعاوي إنّ هناك عدة فعاليات افتراضية ستقوم بها الهيئة الكندية للتراث المصري ونادي النيل، وسلسلة من اللقاءات مع العديد من الفنانين والكتاب والمفكرين والإعلاميين المصريين احتفاء بهذه المناسبة، التي تتواكب أيضا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

ومن المنتظر أن يوجّه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، ووزيرة السياحة في المقاطعة تهنئة للجالية المصرية.