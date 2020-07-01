ضبط محل غير مرخص لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بأسيوط

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالمحافظة، من ضبط محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص، أثناء بيعه مستلزمات طبية مجهولة.

وأوضح الدكتور أحمد مرعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، أنه بناء على تكليف هيئة الرقابة الإدارية، وبإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت الحملة عن ضبط محل بيع مستحضرات تجميل غير مرخص يقوم بيبع مستلزمات طبية.

قامت الحملة بضبط عدد 242 زجاجة كحول طبي مغشوش، وعدد 5000 كمامة جراحية غير مطابقة للمواصفات، وعدد 235 كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات، وعدد 400 علبة جوانتي فحص طبي مجهول المصدر، وعدد 2500 سرنجة طبية، وعدد 61 ماسك فاركولين نيبوليزر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.