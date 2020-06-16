ضبط 1065قضية تموينية خلال 24 ساعة

انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1065قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 1,780 طن سلع غذائية "لانشون- برجر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).. لحيازته ( 1,514 طن سلع غذائية "سكر حر– مسلى") (1812) عبوة سلع غذائية "زيت طعام- خل طعام" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المديرالمسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة).. لحيازته ( 8112 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، خافض حرارة،كمامة ، ترمومتر") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (1332807) مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراف نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

(ضبط أكثر من 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر بالإسكندرية قبل تعبئتها وترويجها بالأسواق)

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة برج العرب.. لحيازته كمية قدرها (2,025طن) من السلع الغذائية "قرفة، عرق سوس، كمون، شطة".. جميعها مجهولة المصدر، كان بصدد إعادة تعبئتها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

ضبط أكثر من 4 طن دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة دواجن) كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لقيامه بإدارة الثلاجة (بدون ترخيص) وقيامه بشراء الدواجن النافقة من المزارع المختلفة "بثمن بخس" وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية :-

(2,500 طن) أجزاء دواجن "معبأة داخل أطباق" .

(1,100) طن هياكل دواجن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى" .

(500) كيلو جرام دواجن "معبأة داخل أطباق بدون بيانات" .

كرتونة تحوى زجاجات خل "تُستخدم لإزالة الروائح الكريهة من الدواجن قبل تعبئتها" .

(200) كيلو أكياس فارغة "مُعدة للتعبئة" .

عدد (2) ثلاجة تجميد .

عدد (2) مفرمة "لفرم أجزاء الدواجن" .

ميزان .

عدد (6) برميل فارغ .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.