حاول تهريبها.. ضبط مستلزمات طبية داخل سيارة موظف أمن بمستشفى في أسيوط

ضبط المهندس حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، سيارة ملاكي ملك موظف أمن، بمستشفى الصحة الإنجابية وبداخلها كمية من المستلزمات الطبية وجرى إبلاغ الشرطة والتحفظ على السيارة والمضبوطات.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ من المهندس حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بالعثور على مستلزمات طبية خاصة بالمستشفى داخل سيارة موظف أمن مستشفى الصحة الإنجابية دائرة المركز.

وبالانتقال وسؤال رئيس المركز ذكر أنه خلال جولة متابعة ميدانية قام بها مساء أمس الأحد، يرافقه مسؤولي المتابعة الميدانية بمركز ومدينة منفلوط ومسؤولي العلاقات العامة وبالمرور والمتابعة على مستشفى الصحة الإنجابية للاطمئنان على سير وانتظام العمل تم ضبط سيارة ملاكي رقم"1326 ى. ن. ل" داخل المستشفى محملة بالمستلزمات الطبية وهي عبارة عن عدد 4 جركن كحول و12 زجاجة كلور ونصف كرتونة قفازات طبية.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.