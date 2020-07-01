الزراعة: الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف المياه ومحطات التحلية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وهي تبذل جهودا كبيرة لتتوسع في المساحات المنزرعة في الأرض بشكل كبير جدا وهناك إستثمارات يتم ضخها في مجال الزراعة والتوسع في المنظومة الزراعية بشكل واضح والكل يعلم حجم الجهود المبذولة في هذا الملف.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرقعة الزراعية اليوم وصلت إلي حوالي 9.4 مليون فدان وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات الماضية وذلك نتيجة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 1.5 مليون فدان و1000 فدان صوب زراعية وهناك تكليفات لوزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بضرورة التوسع في منطقة سيناء وجنوب الوادي وبعض المناطق الأخري.

وتابع، أنه لكي نستطيع التوسع أفقيا نحتاج إلي إيجاد مصادر للمياه ولا يمكن لأي دولة الزراعة بدون الأرض والمياه، والأرض متوفرة لدينا وهناك دراسات كبيرة تقوم بها وزارة الزراعة من خلال مركز بحوث الصحة لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها وهناك دراسات تحدث دائما وتحليل لأفضل المناطق التي يمكن التوسع فيها.

وأكد، أن الدولة المصرية تعي ملف المياه جيدا وكان هناك دائما حرص من الرئيس بإفتتاحات محطات لمعالجة وتحلية المياه ورفعها والهدف من ذلك هو نقل هذه المياه إلي الرقعة الزراعية الجديدة التي نتوسع فيها وخاصة أن الدولة تنظر إلي التوسع أكثر في المساحات المنزرعة لأننا لا نتجاوز 7% من جملة المساحة التي نستطيع أن نعيش عليها في مصر ونعيش حول الوادي الضيق الموجود على ضفاف النيل ولدينا مجموعة كبيرة من الأراضي الكبيرة التي يمكن أن نتوسع فيها.

واستكمل، أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الأخيرة بإستخدام المياه أكثر من مرة وهناك جهود كبيرة تبذل في ذلك، ولدينا تحدي كبير في ملف المياه لأننا لدينا نوع من الفقر المائي ولكن الجهود التي تقوم بها الدولة والإستثمارات في مجال محطات التحلية والمعالجة واهتمام كبير بتطوير ومعالجة مياه الصرف الخاصة ببحر البقر وهو من الأمور الهامة لأن كمية المياه الموجودة هناك إذا تم إستغلالها بشكل أفضل من الممكن أن تساعدنا في التوسع في زراعة بعض المناطق في سيناء.