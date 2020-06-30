محمد القرش: الزراعة شهدت تطورا كبيرا في عهد السيسي

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن ملف الزراعة، شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "استطعنا أن نصل في أقل من 6 سنوات، إلى المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، وإنتاج زيتون المائدة، والمرتبة الثالثة في تصدير البصل المجفف".

وتابع: "جرى إطلاق مبادرات كثيرة لتعظيم الاستفادة من وحدتي المياه والأرض، للتوسع الأفقي والرأسي في المنظومة الزراعية، وننسق بشكل مستمر لمواجهة الأزمات، وهناك خطط متتالية لتطوير كافة خطوط وأشكال الإنتاج".

وأردف: "الدولة تنظر إلى الزراعة على أنها جزء أصيل من أجزاء الأمن القومي المصري، وأن له أولوية أولى حيث جرى ضخ الكثير من الاستثمارات فيها ولدعم صغار المربين حيث تم ضخ أكثر من مليار جنيه مصري في مشروع البتلو".

وواصل، أنه ضخ الكثير من الاستثمارات في الثروة السمكية كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطات تنقية وإعادة استخدامها والكثير من محطات المياه الأخرى.

وأكمل: "هناك جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية في سيناء، ووجه وزير الزراعة بضرورة التنسيق والدراسة المتكاملة لكل الأراضي الصالحة للزراعة وهناك 850 ألف فدان يمكن زراعتها في سيناء بالإضافة إلى المساحات المنزرعة، مع الدفع بمعدات ضخ المياه والرفع ومعالجة المياه، كما قامت الوزراء بجهود مثل إنشاء السدود أو خزانات المياه الجوفية".