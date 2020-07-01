صور.. بائع خضروات بالسويس يقتل صديقه بسوق الأنصاري

ألقت مباحث مديرية أمن السويس، القبض على بائع خضروات بسوق الأنصاري، بعد قيامه بطعن صديقه بسكين داخل السوق، ما أدى لمقتل الأخير بسبب خلافات مالية بينهما.

وقررت النيابة العامة، عرض جثة المتوفي على الطب الشرعي وإرسال تقرير للنيابة العامة بأسباب الوفاة.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول عمرو زكريا، 36 عاما، تاجر بسوق الأنصاري، متوفيا، بسبب إصابته بطعنات نافذة بالصدر.

وقام اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد، رئيس مباحث المديرية لضبط المتهم بالقتل.

وأكدت التحريات الأمنية، أن خلافا نشب بين محفوظ سيد محفوظ بائع خضروات "القاتل"، وصديقه "عمرو" القتيل، بسبب خلافات مالية بينهما، وتشاجرهما على مكان بيع الخضروات بالسوق.

وتمكن الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم شرطة السويس، من القبض على القاتل بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، واعترف المتهم بارتكاب جريمة القتل.