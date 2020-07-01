الإمارات تلزم حاملي تأشيرات الزيارة بمراجعة شرطة دبي لتفادي تعطل السفر

تلتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن دولة الإمارات ألزمت حاملي تأشيرات الزيارة بضرورة مراجعة مركز شرطة القصيص في دبي قبل المغادرة من مطار دبي الدولي بـ48 ساعة من موعد السفر.

وأكدت أن هذه الإجراء يسري على جميع الجنسيات للأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة وحضروا بتأشيرة زيارة، حيث سوف يتم تبصيمهم في مركز شرطة القصيص كونه المركز الذي يحوي مكتب التبصيم .

وشددت على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتلافي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات السفر، مع حمل جواز السفر الأصلي، وصورة من تأشيرة الزيارة حين التوجه إلى مركز شرطة القصيص.