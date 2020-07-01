مستشفى النجيلة يعلن سلبية تحاليل 82 من العاملين به من فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد أبوطالب، مدير مستشفى النجيلة، نتيجة التحاليل "pcr" لجميع العاملين فى المستشفى، للاطمئنان عليهم، مؤكدا أن جميع النتائج جاءت سلبية، مشيرا إلى إجراء المسح الحراري والكشوفات للطاقم الطبي والتمريض والفني والإداري، والتي أكدت أنهم بخير وبصحة جيدة.

وقال "أبوطالب"، اليوم، إن "مستشفى النجيلة أنهى العمل في الحجر الصحي تماما، وقمنا باخلاء جميع المرضى منه طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وجاري حاليا إجراء الصيانة الشاملة في المستشفى، ورفع كفاءتها بالكامل، فى البنية التحتية، فى المياه والكهرباء والتكييف بالإضافة إلى صيانة الأجهزة الطبية.

وأشار "أبوطالب" فى تصريح خاص لـ "الوطن"، إلى أن جميع العاملين في المستشفى من المقرر إعطائهم إجازات للراحة بعد رحلة عمل طويلة داخل المستشفى في الحجر الصحي والعزل، وذلك بعد القيام بإجراء التحاليل لهم للاطمئنان عليهم قبل سفرهم ونزولهم إجازات، والحمد لله جميع أبطال الجيش الأبيض بمستشفى النجيلة بصحة جيدة.

ولفت إلى تنظيم حفل لتكريم جميع العاملين فى المستشفى من العامل وحتى أكبر طبيب نظرا لجهودهم التى بذلوها جميعا، فى خدمة المرضى فى جائحة كورونا، ولم يقصر أحد منهم ولم يدخر جهدا فى تقديم الرعاية الشاملة للمرضى على خمسة أشهر منذ بداية شهر فبراير الماضى وحتى نهاية يونيو 2020، وجميهم كانوا على قدر المسئولية.

وذكر أنه من بين العاملين فى المستشفى، 10 من القوة الأساسية للمستشفى، و62 مكلفين بمأموريات من الوزارة من أطباء وتمريض وفنيين، وجميع المكلفين سيعودون مرة أخرى لمواقعهم الأصلية، وسيتم تشغيل المستشفى وفتحه لجميع المرضى بمختلف أقسامه بدءا من الأسبوع المقبل، وسيعمل به القوة الأساسية، كما سيتم فتح العيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات خاصة التخصصات النادرة وتحقيق مزيد من الخدمات الطبية المتميزة بتوجيهات من الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، لخدمة أهالي مركز ومدينة النجيلة والمدن الغربية برانى والسلوم والمناطق المجاورة من القرى والنجوع.