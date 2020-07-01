وزيرة التجارة تقرر استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات 

أصدّرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بمد العمل بالقرار الوزاري، الخاص بفرض رسوم مكافخة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات -عدا الكهربائية- المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة.

ويسري القرار على الألياف وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة "CIF"/ وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلوجرام إلى 1.89 دولار/ كيلوجرام ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي في 24 أغسطس من عام 2025.

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر أكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بدعوى أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة حالياً من شأنه أن يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.

وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف لا زالت ترد بأسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.

جدير بالذكر أن وزير التجارة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي، ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم إتاحة الفرصة لكل الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن ناحية اخرى، وافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا .

كما أوضح رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع سبق وان تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعي فيها أن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة وتُسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية، مشيراً الى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقريراَ الى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.

ولفت السجيني، إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما سيتم إتاحة الفرصة لكل الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.