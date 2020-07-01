إيطاليا تحبط تهريب 14 طنا من أقراص أمفيتامين "الداعشية"

صادرت الشرطة الإيطالية أطنانا من الحبوب المخدرة من تصنيع تنظيم داعش في سوريا، في عملية هي الأكبر من نوعها عالميا، بحسب أعلنت في بيان اليوم الأربعاء. و قالت الشرطة الإيطالية إنها صادرت 14 طنا من الحبوب المخدرة "الأمفيتامين" المصنعة من قبل داعش في سوريا، مضيفة أنها تمكنت من مصادرة ما يصل إلى 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الشرطة الإيطالية أن قيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة، في بيانها، إن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي، مشيرة إلى أنها أكبر عملية مصادرة "أمفيتامين" على المستوى العالمي وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ووفقا لوكالة آكي الإيطالية للأنباء، فقد كانت كميات الحبوب المخدرة هذه داخل "3 حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي".

وأوضحت أيضا أن الحبوب المخدرة كانت قادمة من سوريا، وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية.