فرج عامر: عهد السيسي تميز بمواجهة الفساد والإهمال

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير، إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي على مخاطبته للواء محمود توفيق وزير الداخلية، لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية.

وقال عامر في بيان له أصدره، اليوم، إن هذا الملف تحديدا يحظى بأولوية قصوى وكبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضح خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عبر وسائل الإعلام عن هذه الخطة وتوقيتات تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذي أصبح يمثل قضية أمن قومي نظرا لخطورته وتأثيراته السلبية والكبيرة على عدة محاور في مقدمتها ضياع المليارات من الجنيهات من حقوق الدولة والتأثير السلبي على صحة المواطنين، ناهيك عن انتشار ظاهرة العشوائيات والقبح المعماري.

وأضاف عامر أن تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن هذا الملف يتطلب التعاون والتنسيق الكاملين بين جميع الوزارات والأجهزة المختصة، مؤكدا أن عهد الرئيس السيسي يتميز بالمواجهة الحقيقة مع حالات الفساد والإهمال والانتصار لدولة القانون من خلال تطبيقه بكل حسم وقوة على الجميع ودون أي استثناءات.