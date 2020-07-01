في ظل أزمة كورونا.. فيروسات أخرى تطل برأسها بدول مختلفة حول العالم

في خضم انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، الذي ظهر في نهايات ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية وانتقل إلى دول العالم، رصد الباحثون ومعامل الأبحاث الطبية في عدة دول ظهور سلاسلات جديدة لفيروسات وأمراض جديدة منها ما ظهر قبل سنوات وعاد من جديد، وبات خطرًا يهدد بوباء عالمي جديد بينما لا يزال كوفيد 19 متصدرا المشهد الطبي في كل الدول وشاغلا لعقول العلماء سعيا للوصول إلى دواء له في أسرع وقت.

حمى الخنازير الأفريقية

في مطلع أبريل الماضي، وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين للقضاء على فيروس كورونا المستجد، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان لها، إن الصين أكدت تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين.

واكتشفت حالة الإصابة الأولى بحمى الخنازير الأفريقية في إقليم قانسو، بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منغين، حيث نفقت ثلاثة خنازير، أما تفشي الحمى في إقليم شنشي فسجل في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا في هذا التفشي، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

فيروس إيبولا في أفريقيا

تواجه قارة إفريقيا مخاطر ظهور سلالة جديدة من فيروس إيبولا القاتل، في وقت لم ينته العالم فيه من كابوس فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي فتك بأكثر من 450 ألف ضحية، وأصاب ما يقرب من 10 ملايين حالة عالميا.

السلالة الجديدة، بحسب سكاي نيوز العربية، هي نتاج مزيج بين سلالتين من الفيروس ذاته، حيث رصد العلماء عودة الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نتج عن اختلاط نسختين من المرض معًا، لتشكلا نسخة جديدة قد تكون أكثر فتكًا.

فيروس زيكا في البرازيل

سلالة جديدة من فيروس زيكا انتشرت في البرازيل في يونيو الماضي، في ظل تفشي وباء كورونا، وأفادت مؤسسة أوزوالدو كروز (FIOCRUZ)، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية أن سلالة جديدة من فيروس زيكا متداولة في البرازيل وقد تتسبب في وباء آخر في البلاد.

ومن خلال رصد التسلسل الجينى، اكتشفت الفرق العلمية لأول مرة فى البلاد، نوعا إفريقيا من فيروس زيكا، والذى كان من الممكن تداوله فى البرازيل فى عام 2019.

فيروس ليزا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس، تشكيل مجموعة علمية فنية للتحقيق في نفوق قطة بعد إصابتها بفيروس "ليزا" (Lyssa) النادر الذي لم يتم العثور عليه إلا مرة واحدة في العالم في الخفافيش.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، كشفت وسائل إعلام إيطالية أن القطة نفقت بعد وقت قصير من عضها لصاحبتها التي تعيش معها في مدينة أريتسو، شمالي البلاد، لتثبت الاختبارات التي أجريت على القطة بعد نفوقها أنها كانت مصابة بفيروس ليزا، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة "كوفيد-19" التي سببها فيروس كورونا المستجد.

إنفلونزا الخنازير

فيما حذر العلماء في الصين من سلالة جديدة من الإنفلونزا لديها الإمكانية للتحول إلى وباء، وقالوا إنها ظهرت مؤخرا لدى الخنازير، لكن بإمكانها الانتقال إلى البشر.

وبينما يحاول العالم وضع حدّ لجائحة كوفيد 19 الحالية، فإن احتمال ظهور أي سلالة خطيرة من الإنفلونزا يتصدر قائمة الأمراض التي يراقبها العلماء عن كثب، وأبدى الباحثون قلقهم من تحوّر الفيروس ليتنقل من شخص إلى آخر ويتفشّى في أنحاء العالم.