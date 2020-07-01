مستشار الرئيس: البلازما تساعد حالات كورونا الحرجة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ أي مرض يصيب الإنسان يتكون أجسام مضادة له في البلازما التي هي جزء من مكونات الدم، وتعطي مناعة للمصابين من خلال الأجسام المضادة التي تكونت.

وأشار تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنّ هناك بعض الدول تستخدم البلازما لمواجهة فيروس كورونا ومنها مصر، ضمن وسائل أخرى تساعد في علاج المرضى، وهي من ضمن منظومة العلاج التي تستخدم في بعض الحالات الشديدة وتساعد في تعافي المريض.

وأضاف تاج الدين، أنّ البلازما ليست وسيلة مستقلة للعلاج ولكنها ضمن وسائل العلاج الأخرى، ولا نستطيع استخدامها مع كل الحالات ولا نستطيع أخذها من كل الحالات، وحتى الآن لا يوجد إحصائية حتى الآن بنسبة مساعدة البلازما في شفاء المرضى.