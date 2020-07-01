مستشار الرئيس: مصر تسير على خطة مستقبلية طويلة المدى منذ ظهور كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ مصر بدأت منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا في العالم ومن قبل ظهور أي حالات إيجابية بمصر، وضع مصر خطة مستقبلية طويلة المدى، وخطة متوازية ومتوازنة للحفاظ على الاقتصاد القومي وحياة المواطنين اليومية، مع الحرص على الاحتياطات والمحاذير للحد من هذا المرض.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ المرحلة الحالية متوازنة، وفتح الحياة مرة أخرى جرى بحذر كبير جدا، مراعاة لمصلحة وصحة وحياة المواطن والاقتصاد القومي المصري: "العملية فتحت بمحاذير كبيرة جدا".

وأشار تاج الدين إلى أنّ فتح السياحة تم في 3 محافظات نسب الإصابة بها قليلة جدا، وبخطوات احترازية شديدة، والسائح لن يتم السماح له بالتحرك لأي محافظة أخرى سوى المحافظات المحددة، مشددا على أنّ قواعد العزل والوقاية منذ وصوله للمطار وحتى مغادرته ستكون مشددة.