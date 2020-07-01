8 آلاف طالب وطالبة من 16 كلية يبدأون امتحاناتهم بجامعة قناة السويس اليوم

تابعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، دخول الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية، والذين يصل عددهم إلى 8 آلاف طالب وطالبة في 16 كلية من كليات الجامعة.

وشددت رئيس الجامعة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة عند دخول الطلاب على البوابات، وضرورة الالتزام بالمسافات من أجل التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند الدخول، وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، على أن الامتحانات مستمرة غدا الخميس الموافق 2 يوليو بكليات الجامعة، حيث تم وضع خريطة توضيحية للطلاب على موقع الكلية، توضح لكل طالب الدور واللجنة والمدرج وصولا للمكان المخصص لجلوسه لأداء الامتحان