ارتفاع ضحايا احتجاجات إثيوبيا إلى 50 شخصا

شهدت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، احتجاجات وأحداث عنف كبيرة في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بها، إثر اغتيال المغني الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا بالرصاص، وأدت الحادثة أيضا إلى مقتل 50 مواطنا.

وفي كلمة نقلها التلفزيون مساء الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد قتل المغني بأنه "عمل شرير". وأضاف "إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها"، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وذكرت الشرطة أن هاشالو قُتل بالرصاص في نحو الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين.

وقال مفوض شرطة مدينة أديس أبابا جيتو أرجاو لوسائل الإعلام الرسمية، إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.