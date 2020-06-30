ماجد عبدالفتاح: مصر حريصة على عدم الإضرار بعلاقاتها مع إثيوبيا

قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك إنجازا مصريا عربيا سودانيا في وضع ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن، موضحا أن هناك قوة كانت تعمل بشكل مكثف لمنع مناقشة مفاوضات سد النهضة في المجلس.

وأضاف عبدالفتاح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر حريصة حتى الآن بعدم الإضرار بعلاقاتها مع إثيوبيا، لذلك لم يتضمن مطالبات مصر في مجلس الأمن أي قرارات عقابية تجاه تعسفها في مفاوضات سد النهضة.

وأكد أنه في حال عدم تعاطي الجانب الإثيوبي تجاه المناشدات المصرية بمجلس الأمن، ستنتصر الشرعية الدولية، وتطبق القوانين الدولية المرعية والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها من كل الأطراف، مشددا على أن جامعة الدول العربية لا تسعى للمواجهة بل لحماية حقوق الشعبين "المصري والسوداني": "الدول العربية كافة متحدة مع مصر في هذه القضية ولا يوجد أي اختلاف".

وأشار المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن وجود المراقبين الدوليين والأمم المتحدة مهمين في مفاوضات سد النهضة، كون ذلك يصب في مصلحة الجانب العربي.