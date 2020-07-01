صور.. مسيرات حاشدة بغزة في يوم الغضب لمواجهة قرار الضم

شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في مسيرات حاشدة انطلقت من شارع الصناعة وسط غزة إلى دوار أنصار غرب المدينة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، رفع المشاركون أعلام فلسطين وردوا شعارات تندد بالاحتلال، وتطالب بوحدة الموقف في وجه المخططات الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي دعت لأوسع مشاركة في المسيرات.

وقال القيادي في فدا، سعدي عابد، إن مسيرات غزة تأمل أن تساهم في تعزيز صمود أهل في القدس والضفة الغربية والأغوار ودعم الأمل لدى الفلسطينيين بالشتات بحق العودة.

وأكد خلال كلمة القوى أن قرار الضم تهديد وجودي للشعب الفلسطيني من قبل الأعداء، مضيفا: "القرار يسهم في انفجار شامل وانتفاضة جديدة وشعبنا لن يصمت عليها".

وقال إن الشعب الفلسطيني الذي قدم الغالي والنفيس دفاعا عن المقدسات لن يوقف نضاله في وجه المحتل المدعوم أمريكيا، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي صمام اللأمان لمواجهة الصفقة، مؤكدا على أنه لا مجال إلا للعمل المشترك. وحيا السلطة لموقفها من وقف التنسيق داعيا لتنفيذ كل قرارات المجلسين الوطني والمركزي.