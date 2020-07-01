"دعم" تقترح رسالة ماجستير عن "المؤسسات الإفتائية وتأهيل المفتي"

جاء العدد الجديد من نشرة "دعم البحث الإفتائي" بمزيد من العناية لقضية تأهيل المفتي التي تعد أحد العلاجات لهذا الأمر، وتناول العدد السادس من نشرة "دعم" القضية في بابين من أبوابها، الأول الببليوجرافيا، واهتم فريق التحرير ببليوجرافيا "صفات المفتي والمهارات التي ينبغي أن يتصف بها"، وسرد أبرز المصنفات التراثية والمعاصرة التي عنيت بذكر صفة المفتي ومقوماته.

واقترح الباب الثاني أطروحة إفتائية، إذ اقترح فريق التحرير دراسة بعنوان "دور المؤسسات الإفتائية في تأهيل المفتي"، لتشجيع الباحثين على طَرق القضية، وتزويدهم بمزيد من الدراسات الأكاديمية التي تؤكد دور المؤسسات في دعم قضية التأهيل الإفتائي للمتصدرين للفتوى، وما يتبع ذلك من القضاء على فوضى الفتوى، وانتشار مظاهر الشذوذ فيها.

أما باقي أبواب النشرة لهذا الشهر، فسلطت الضوء على إحدى كليات الشريعة بالمغرب، وهي كلية "أيت ملول". وعرضت لتفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولي حول "فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد جائحة كورونا" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء في 18 من شهر يوليو الحالي، إضافة إلى عرض لحالة الإفتاء في سوريا، واستكمال سلسلة المقالات الإرشادية في كتابة خطة البحث.

أما الرسالة البحثية التي تم عرضها في ذلك العدد فهي رسالة ماجستير بعنوان: "البديل الشرعي للفتوى كأدب للمفتي". وأخيرًا، تناول فريق التحرير أحد المواقع المهمة للباحثين في مجال الإفتاء، وهو: "موقع دار المنظومة".