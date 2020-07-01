بدء تلقي طلبات توصيل التيار الكهربائي للعداد الكودي بالعشوائيات اليوم

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء اليوم، لبدء تلقي طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن.

واهم شروط طرق تركيب العداد الكودي، كما يلي:

- تتلقى وزارة الكهرباء طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

- تقديم الأوراق وسداد الرسوم المالية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أو من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.