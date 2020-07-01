10 معلومات عن القمص باخوميوس فؤاد.. سادس كاهن يتوفى بكورونا في الكنيسة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتمت صلاة الجنازة على الكاهن الراحل بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا للتعليمات الكنسية ووزارة الصحة.

- من مواليد سوهاج عام 1947.

- اسمه الأصلي "صفوت فؤاد".

- خريج كلية الزراعة جامعة المنيا عام 1968م.

- عيّن مدرسا بمدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية.

- تم سيامته كاهنا في 16 مارس 1980.

- رقي إلى القمصية في 21 نوفمبر 1982

- توفي عن عمر ناهز 73 عاما.

- قضى منها 40 عاما في خدمة الكهنوت بإيبارشية نجع حمادي.

- عانى وتحمل كثيرا من تعب وآلام المرض قبل إصابته منذ أيام بفيروس كورونا.

- يعد الكاهن الراحل سادس كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.