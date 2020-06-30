تفاصيل اليوم الأول لفتح الكنيسة الكاثوليكية أبوابها بعد إغلاق 3 شهور

كشف الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تفاصيل اليوم الأول لإعادة فتح أبواب الكنيسة الكاثوليكية بعد إغلاق 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، قائلا إن الكنائس والمساجد كانت تتمنى فتحها لأن هناك فرقا بين الصلاة في دور العبادة عن الصلاة في المنزل.

وأضاف "دانيال"، خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن كل الشعب التزمت بالإجراءات الاحترازية داخل الكنائس إذا كان بارتداء الكمامة أو المطهر وفيه تباعد اجتماعي والكنيسة وفرت هذا رغم أن الشعب كان واعيا.

وتابع: "أنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه الكل لاحظ من الشعب المصري لما كان بتفتتح مدينة جديدة كان لازم دايما يقول نبني مسجد وكنيسة، ويشدد على أن الشعب المصري شعب واحد لازم نوفر دور العبادة لكل المصريين وسعداء جدا كمصريين لخدمة مصر والدولة لأن كل دة هيكون خير للمصريين كلهم".