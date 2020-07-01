الكنيسة: أسقف نجع حمادي لم يصب بكورونا ويتواجد بدير الأنبا بضابا

نفت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها، إصابة الأنبا كيرلس، أسقف الإيبارشية بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإيبارشية، في بيان لها، أن الأسقف بصحة جيدة، وهو في مقر إقامته بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي، منذ بدء جائحة كورونا، حيث يمارس الصلوات الطقسية بالدير ويتابع شؤون الإيبارشية مع الكهنة ولا يخضع لأي بروتوكولات علاجية خاصة بوباء كورونا.

يذكر أن الكنيسة أعلنت وفاة كاهن وإصابة اثنين آخرين من كهنة إيبارشية نجع حمادي بمحافظة قنا، بفيروس كورونا المستجد.

والكاهنان المصابان هما "القمص اليشع هلال، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بفرشوط"، و"القمص أبادير موريس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بهجورة".

وقال مصدر كنسي، لـ"الوطن"، إن الحالة الصحية للكاهنين مستقرة وكليهما يستكمل العلاج بالمنزل مع الراحة.

فيما توفى القمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي كان يتلقى العلاج بمستشفى قنا العام، وتمت صلاة الجناز على الكاهن الراحل بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا للتعليمات الكنيسة ووزارة الصحة.

والكاهن الراحل من مواليد سوهاج عام 1947، اسمه الأصلي "صفوت فؤاد"، خريج كلية الزراعة جامعة المنيا عام 1968م، عين مدرسا بمدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية، تم سيامته كاهنا في 16 مارس 1980، رقي إلى القمصية في 21 نوفمبر 1982، توفى عن عمر ناهز الـ 73 عاما قضى منها 40 عاما في خدمة الكهنوت بإيبارشية نجع حمادي، عانى وتحمل كثيرا من تعب وآلام المرض قبل أصابته منذ أيام بفيروس كورونا.

ويعد الكاهن الراحل سادس كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يتوفى بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، كما أُصيب عدد كبير من كهنة ورهبان وخدام الكنيسة.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار الوباء في كل محافظة.

وبناء على تفويض المجمع المقدس، قرر الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، استمرار غلق الكنائس التابعة لإيبارشية نجع حمادي حتى منتصف يوليو.