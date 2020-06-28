"الكنيسة": إعادة فتح الكنائس مرتبط بنسب إصابات كورونا في المحافظات

قال القس بوليس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن قرار إعادة فتح الكنائس وإقامة الصلوات اعتمد على نسب إصابات فيروس كورونا في المحافظات والبقاع المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنه تقرر استمرار التعليق في كنائس محافظتي القاهرة والإسكندرية لارتفاع نسب الإصابات بهما، بينما تم ترك الأمر في بقية المحافظات لكل إبراشية وفقاً للوضع الوبائي على الأرض لديها عبر تعاون الأسقف مع مجمع الكهنة.

وأكد حليم أنه في حال الفتح يكون لدينا إجراءات احترازية، مشيرًا إلى أن صلوات الجمعة والأحد معلقة بالكامل في كافة المحافظات، مؤكدًا أن نسب الإشغال في الكنائس حددت لإجمالي 25 فردا بمن فيهم الكهنة والشمامسة.