محافظ الجيزة يتابع استعداد مستشفيي أوسيم ومبارك لاستقبال مصابي كورونا

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي، بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر، في زيارة شملت متابعة جاهزية أقسام الاستقبال والعزل، للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والوقوف على الخدمات المقدمة.

وأطلع المحافظ من مدير مستشفى أوسيم، على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي استقبلها المستشفى، وعدد حالات الشفاء منها، والتجهيزات اللازمة، وعدد الآسرة، وأي احتياجات يتم دعم المستشفى بها.

ووجه المحافظ على الفور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، بتوفير 5 أجهزة أشعة، وكل الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ للأطباء والممرضين، على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة المقبلة، ورفع أقصى درجات الانضباط، موجها فى الوقت ذاته، التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.

وتفقد المحافظ، قسم الأشعة بمستشفى مبارك، موجها باستقبال كل الحالات المرضية، وتقديم الرعاية والخدمة الطبية، لكل المرضى.

وحرص راشد، على التواصل مع الأطباء بالمستشفى، للاطمئنان على انتظام العمل، وعدم وجود أي معوقات، مؤكدا أن الفترة المقبلة، تستلزم الاستمرار فى حالة الاستنفار، وعدم التراخي.

وشدد المحافظ، على عدم الامتناع عن استقبال أى مريض، والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى، في حالة عدم توافر الإمكانية، لتلقي العلاج بالمستشفى.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والعميد محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للاطفال من مواليد 1/1/2016، حتى 22/3/2018، بدءً من اليوم الأربعاء، بأحياء ومراكز وقرى المحافظة، من خلال تطعيم الاطفال بجرعتين، يفصل بينهما شهر من طعم شلل الاطفال المعطل، سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

أكد محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو 481 ألفا و477 طفلا على مستوى الإدارات الصحية، وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية، من خلال 277 فريق مدرب، وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وناشدت المحافظة المواطنين، بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل، ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم، لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.