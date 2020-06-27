محافظ الجيزة يضبط مقهى مخالف للاشتراطات والإجراءات الإحترازية ببشتيل

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حي شمال الجيزة، للوقوف على مدى التزام المقاهي والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط ومدى توافر المطهرات وارتداء الكمامات ومراعات المسافات والتباعد بين الترابيزات والطاولات خاصة بالمناطق الشعبية التي تشهد كثافات عالية من المواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة تطبيق الإجراءات والضوابط التي تم وضعها بكل حزم للحد من أنتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، رئيس حي شمال بضرورة المرور الدوري على المطاعم والمقاهي لمتابعة مدى التزامهم بالاشتراطات والتدابير التي اتخذتها الدولة لفتح المنشآت لعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا مع تكثيف الحملات على مدار اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة مقهى بشارع بشتيل لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المحددة وأرتداء الرواد الكمامة وعدم مراعاة المسافات بين الترابيزات إلي جانب تعديه على الطريق العام حيث تم تحذيره في حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات يومية على المطاعم والمقاهي، مؤكدا أن الغلق والتشميع والغرامة والملاحقة القانونية ستكون مصير المنشآت المخالفة.

حرص المحافظ على تفقد نفق المنيرة والمنطقة بعد إخلاءها ورفع الباعة الجائلين منها ووضع حواجز أسمنتية لعدم تكرار تعدي الباعة الجائلين عليها مرة أخرى وذلك في إطار خطة المحافظة في مواجهة الأسواق العشوائية للحد من تفشي فيروس كورونا إلى جانب قيام الباعة الجائلين بالتعدي على نهر الطريق والنفق بشكل كامل مما يتسبب إلى وجود تكدسات مرورية عالية بالمنطقة وإعاقة سير حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، باستغلال المحلات الموجودة اعلي نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.

وأوقف المحافظ تصريح حفر لإحدى شركات المرافق بشارع ترعة السواحل لقيامها بأعمال الحفر دون التنسيق مع الحي ووجه برفع كافة الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرير محضر بالواقعة نظرا لأن الشارع مرصوف حديثا.

وأكد المحافظ خلال تفقده حالة النظافة بشوارع الأقصر والبوهي والوحدة وترعة السواحل علي ترميم الجزيرة الوسطي بشارع الوحدة والتشديد بعدم استخدام معدة اللودر في رفع مخلفات القمامة لعدم اتلاف الأرصفة والبلدورات

شدد المحافظ خلال الجولة على رئيس جهاز السرفيس بشن حملة فورية لنقل موقف لسيارات السرفيس بطريق بشتيل لقيامه بالتعدي علي الطريق العام مما يؤثر علي حركة المرور بالشارع والمنطقة بشكل عام.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأشرف بكر رئيس حي شمال وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.