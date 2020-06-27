محافظ الجيزة يمهل أصحاب معارض السيارات بالمهندسين 48 ساعة لرفع الإشغالات

أمهل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، خلال جولته في أحياء الدقي والعجوزة ومتابعته تنفيذ إجراءات الدولة بشأن مواجهة كورونا، أصحاب معارض السيارات بالمهندسين 48 ساعة لرفع إشغالات الطريق والسيارات من أمام معارضهم، لتسهيل حركة المرور، محذرا مالك أحد محال العصائر بتوقيع غرامة نتيجة انتشار القمامة بمحيطه ما يضر حركة المشاة أمام المحل.

وتفقد "راشد" مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة؛ للوقوف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمباني الطلبة، وكان برفقته هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وطارق سليمان المشرف العام على مدينة الطلبة والطالبات.