نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بالمنصورة اليوم

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية بقيادة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، اليوم الأربعاء، أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية من مجمع المنصورة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي: الفوصوليا من 6.5 - 8 جنيهات والباذنجان من 2 - 4 جنيهات، والبصل من 3.5 - 4.25 جنيه، والخيار من 1.5 – 3 جنيهات، والفلفل البلدي من 3 -4.5 جنيه، والفلفل ألوان من 6 – 9 جنيهات، والشطة من 3 -5 جنيهات، والجزر من 2.5 - 4.5 جنيه، والطماطم من 2 -3.2 جنيه، والبطاطس من 2.5 - 3.5 جنيه، والكوسة من 2- 3 جنيهات، والليمون من 15 -18 جنيهًا.

أما أسعار الفاكهة فجاءت كالآتي: الموز من 7.5- 9 جنيهات، والتفاح المصري من 4 – 9 جنيهات، والتفاح المستورد من 13- 24 جنيهًا، والبرتقال من 10 – 14 جنيهًا، والخوخ من 7 – 14 جنيهًا، والبطيخ من 7- 25 جنيهًا، والمشمش من 14 – 17 جنيهًا، والعنب من 5.5 – 8 جنيهات، والبرقوق من 18 – 35 جنيهًا، والمانجو من 11- 17 جنيهًا.