رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع امتحانات طلاب الفرق النهائية

تابع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي الحالي، بعدد من الكليات.

وتفقد "دسوقي"، كليات الزراعة والثروة السمكية والعلاج الطبيعي والآداب والتربية والطب البيطري والتجارة، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته اطلع رئيس الجامعة، على انتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي الملائم وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة مقدما التهنئة للطلاب بمناسبة قرب تخرجهم.

واطمأن "دسوقي"، على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد امتحانات الفرق النهائية من خلال الاهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف المتر، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وسط إجراءات احترازية مشددة من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات بالكليات.

وتأكد رئيس الجامعة، من تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه وأن الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب والزمن المخصص للاختبار مناسب، ومراعاة الطلاب ومعايير الجودة والضمان في ورقتي الأسئلة والإجابة.

وقال "دسوقي"، إن الامتحانات تسير بانتظام وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم كما وجه رئيس الجامعة بالالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.

وفي نهاية الجولة شجع رئيس الجامعة الطلاب وحثّهم على التركيز أثناء أداء الامتحان متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.