جامعة الإسكندرية تبدأ أعمال امتحانات نهاية العام في 5 كليات

تفقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة للعام الجامعي 2019/2020، والتي بدأت في خمس كليات هي "الصيدلة والعلوم والتمريض والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة"، ضماناً للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

واطمئن نائبا رئيس الجامعة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية اللازمة والتى اعتمدها مجلس الجامعة فى ظل جائحة كورونا، بدءاً من توفير أجهزة قياس الحرارة عند بوابات الدخول، وبوابات إلكترونية للتعقيم، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان وأروقة الكليات وتنظيم عملية الدخول والخروج، وارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي وقاعات الامتحانات، والعمل على تأكيد نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح والحمامات والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الإمتحانات وتنظيف الأسطح والتطهير وذلك بشكل منتظم ومتكرر.

وتأكدا من توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير أدوية طواريء لدي اللجان الطبية بمباني الكليات المختلفة، والتأكد من توفير اجهزة الضغط وسماعات وعدد من مقياس الحرارة لدي كل لجنة طبية بكل مبني بكليات ومعاهد الجامعة، والتأكيد علي كل اللجان الطبية.

وشدد النائبان على ضرورة إعداد تقرير يومي فور الانتهاء من الامتحانات وإبلاغه لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتأكيد على توفير صناديق مجهزة بأكياس نفايات للتخلص الآمن للمناديل والكمامات والجوانتيات، ووضع خطة للتخلص من هذه الأكياس بالتعاون مع شركة نهضة مصر للتخلص من النفايات الطبية، ووضع ملصقات توعوية وإرشادات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه الإجراءات.

واطمئن نائبا رئيس الجامعة على وجود لجان طبية خاصة للحالات الطبية التى تستدعى ذلك فضلاً عن لجنة أخرى للعزل فى حالة وجود حالة تستدعى ذلك وفقاً للقواعد التى أقرتها اللجنة الطبية المختصة بالجامعة.