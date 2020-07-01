إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية ثان، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب بطريق الإسكندرية الصحراوي، مدخل طريق "الكافوري" بنطاق الحي، وانتقل مسئول الحي وضباط قسم شرطة ثان العامرية وقوات إدارة المرور والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرا إلى عدم وجود وفيات.

وأضاف أنه جرى الدفع بلودر ورفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة تسيير حركة المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.