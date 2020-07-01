سمعة تركيا "السيئة" وراء خسارتها مصنعا بـ1.4 مليار دولار في ألمانيا

ذكرت صحيفة أوتومبيل فوخه المتخصصة في صناعة السيارات الأربعاء، نقلا عن مصادر، أنّ شركة فولكسفاجن الألمانية الرائدة في صناعة السيارات، قررت عدم بناء مصنع جديد في تركيا.

وفي أكتوبر، علقت فولكسفاجن قرارا خاصا بالمصنع وسط انتقادات للعمليات العسكرية التركية في سوريا.

وكان متحدث باسم فولكسفاجن، قال إنّ الشركة أرجأت قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا، وسط انتقادات دولية للتدخلات التركية في شمال سوريا ومخاوف حيال التداعيات المحتملة على سمعة تركيا وفقا لقناة "العربية".

وأفاد متحدث باسم الشركة الشهر الماضي: "نتابع الوضع الراهن بعناية وننظر للتطورات الجارية بقلق".

وبحسب ما ورد في "CNN"، فهذا يعني تجميد 1.4 مليار دولار استثمارات كان المقرر ضخها في الاقتصاد التركي.

وأنشأت فولكسفاجن وحدة تابعة لها في إقليم مانيسا بغرب تركيا، بينما قالت الشركة إنّها لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات، ولم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المصنع، بحسب "رويترز".

يذكر أنّ الويالات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، هددت أنقرة بعقوبات حال استمرت تدخلاتها المؤججة للصراع في شمال سوريا.