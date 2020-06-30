داوود أوغلو: إغلاق أردوغان لجامعة شهير "انقلاب" سيحاسب عليه

هاجم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب قرار الأخير إغلاق جامعة شهير.

وعقد داوود أوغلو مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، لإعلان رفضه إغلاق "جامعة شهير" التركية بقرار رئاسي.

وأعرب عن شعوره بالحزن بعد إغلاق الجامعة التي لطالما تمتعت بمستوى تعليمي متميز، وقال: "أنا أمامكم الآن فيما يتعلق بقرار إغلاق جامعة شهير بقرار من رئيس الجمهورية؛ تلك الجامعة التي اتفق الجميع على تعليمها وجودتها. في منتصف الليل عندما رأيت قرار الرئيس وتوقيع الرئيس الشخصي عليه، شعرت بحزن عميق وخجل نيابة عن أولئك الذين شاركوا في القرار، خاصة الرئيس. الرئيس أردوغان بتوقيعه هذا جعل نفسه رجل الدولة والسياسي مغلق الجامعات"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأشار رئيس الوزراء التركي السابق إلى أن أردوغان أصدر قرار الإغلاق في منتصف الليل، مؤكدًا أنهم عندما ينشرونه في منتصف الليل، يعتقدون أنهم يستطيعون تغطية ضخامة هذا القرار.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أصدر قرارًا رئاسيًا، صباح اليوم الأحد، ونشر في الجريدة الرسمية بإغلاق جامعة شهير الواقعة في إسطنبول.

ووصف داوود أوغلو قرار أردوغان إغلاق الجماعة بـ"الانقلاب ضد التعليم وضد واحدة من المؤسسات التعليمية القيمة". وتابع: "بتوقيع أردوغان لهذا القرار فقد أوضح عن الشكل الذي يريد أن يرى تركيا عليه. للأسف لا يوجد أي تفسير لهذا القرار. فالكل يعلم أن كل الأسباب المعلنة ليست سوى مزحة".

وأضاف: "اليوم هناك أناس كثيرون مثلي يحترقون من الداخل بسبب هذا القرار. لم يختر أحد أن يغلق أردوغان الجامعة أو أن يتخلى عن الطلاب. لا يستطيع الرئيس أن يشرح أسباب إغلاق الجامعة التي يدرس بها آلاف الطلاب. الآن يمكن للرئيس وشركائه أن يشرحوا بكل فخر كيف أغلقوا الجامعة. سنخبر الأجيال القادمة بما حدث من إغلاق للجامعة. كانوا يعلمون أن تلك الجامعة لن يتخرج منها جيل حاقد".

وشدد رئيس حزب المستقبل على أن هدف أردوغان من إغلاق الجامعة هو إيصال رسالة إلى جميع المؤسسات المدنية بالدولة بأنه إن لم يطيعوه بلا قيد أو شروط، فستكون تلك نهايتهم، مؤكدًا أن جميع من شاركوا في هذا القرار سيحاسبون عليه.

وختم حديثه قائلًا: "نضالنا ضد أولئك الذين لا يستطيعون تعلم أن الأفكار لن تختفي بإغلاق الجامعة سيستمر. لا شيء انتهى، كل شيء يبدأ مرة أخرى في هذه الساعة اليوم".