رفع كفاءة شبكات الصرف بالتنسيق مع القائمين على المشروعات القومية

قال المهندس عادل حسن رئيس شركة القاهرة للصرف الصحي، إنه يوجد تنسيق كامل بين الهيئة الهندسية والجهات القائمة على المشروعات القومية، في كل المحاور التي يعملون فيها منذ بداية العمل، حتي نهايته، ودراسة الخطوط التي تتعارض مع هذه المحاور، ومحاولة دحرها.

وأضاف حسن، خلال مداخلة عبر سكايب على فضائية TEN، أنه تم استغلال فرصة العمل في هذه المشروعات، وقمنا بعمل إحلال وتجديد لشبكاتنا، وكانت فرصة لتحسين الصرف الصحي والرفع من كفاءة الخدمة في بعض المناطق، لافتا إلى أن الكباري التي تم عملها، التي كان الهدف منها تحويل الخطوط، لكن أضفنا هدف تحسين الخدمة، ورفع كفاءة الشبكات في منطقة المطرية والحلمية.

وتابع، تم عمل نفق قطره 1800 مللي للخط القديم، الذي كان قطره 80 سم فقط، وذلك لخدمة هذه المرحلة، وعمل توسعة للشبكات، نظرا لحجم الزيادة السكانية، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل بيننا وبين الجهات التي تنفذ المشروعات القومية مثل الهيئة الهندسية، ونأخذ منهم الدراسات التي أجروها، ويتم وضع خططنا بناء عن المناطق التي سيكونوا فيها، لأنها فرصة لتحسين شبكات الصرف الصحي في نفس التوقيت الذين يعملون به.