"الحقوني أبويا قتل أمي".. التحريات تكشف جريمة هزت الجيزة

"الحقوني.. أبويا قتل أمي.. وهرب.. إلحقوني.. أبوي ضرب أمي بالسكينة".. بهذه الكلمات تحدث بها طفل - 13 عاما- وكشف عن جريمة قتل ارتكابها والده بحق والدته، للجيران بمنطقة أوسيم، ما دفع الجيران للإبلاغ عن الجريمة، وحضرت الشرطة وبدأت القوات فى مناقشة الطفل وقال إنه شاهد والده يضرب أمه بالسكين وتركها غارقة فى دمائها وفرا هاربا.

وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لضبط المتهم، موظف، 37 عاما، لاتهامه بقتل زوجته، وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم متزوج ولديه طفلان وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته بسبب خلافات على مصروفات البيت، تطورت إلى تشابك بالأيدي ومشاجرة، ما دفع الزوج للتوجه إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وقتل المجنى عليها.

وأضافت التحريات التى جرت بمعرفة العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة والرائد محمد مجدى رئيس مباحث أوسيم، أن المتهم ارتكب الواقعة وفرا هاربا، وتواصل مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم وإحالته للنيابة.

وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وانتقلت إلى مكان الواقعة وناظرت الجثة وتبين أن المجني عليها 35 سنة، مصابة بـ4 طعنات فى الرقبة والصدر والظهر والبطن، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.