مصرع عاطل وضبط 3 آخرين قتلوا رقيب شرطة في شبرا الخيمة

لقى شخص مصرعه، فيما ألقي القبض على ثلاثة آخرين في مطاردة مع أجهزة الأمن في شبرا الخيمة، للقبض عليهم بعد قيامهم بقتل رقيب شرطة أثناء سرقة دراجته النارية، وتم نقل جثة المتهم المتوفي إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وإحالة المتهمين المضبوطين للنيابة التي تولت التحقيق.

كان المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تلقى إشارة من المستشفى، بوصول رقيب شرطة مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

انتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي وبسؤال زوجة المجني عليه، قررت أنه أثناء تواجدها وزوجها بمنزل والدتها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قام زوجها بترك دراجته النارية ملكه أمام العقار، فتناهى إلى سمعه صوت جهاز الإنذار الخاص بها، وباستطلاعه الأمر شاهد بعض الأشخاص أثناء شروعهم فى سرقتها، حيث تمكن من الإمساك بأحدهم، فقام آخر بإطلاق عيار ناري نحوه فأحدث إصابته وهربوا تاركين الدراجة، وقامت بمساعدة الأهالي بنقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثراً بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص وباستهدافهم نجحت القوات في ضبط 3 منهم بينما قام الرابع باطلاق الرصاص على القوة، التي بادلته إطلاق الرصاص، ما أدى لمصرعه، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وضبط بحوزة المتهمين بندقية خرطوش وفرد خرطوش.

اعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الذي لقى مصرعه، وقرروا أنهم أثناء قيامهم بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه استشعر وجودهم، وأثناء محاولته ضبطهم قاموا بالهرب وأطلق احدهم عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه محدثا إصابته التى أودت بحياته.