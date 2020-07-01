"تاريخ الخوف".. أحدث إصدارات بيت الياسمين للمفكر العراقي فالح مهدي

صدر حديثا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع، كتاب "تاريخ الخوف.. نقد المشاعر في الحيز الدائري"، للكاتب والمفكر العراقي الدكتور فالح مهدي.

ويأتي الكتاب، ضمن مجموعة كتب وهي جميع مؤلفات المفكر الكبير فالح مهدي، وبلغ عددها 9 كتب، وهو أول انتاج من ضمن سلسلة مشروع المفكر الكبير فالح مهدي.

ويعتبر اللقاء، بين بيت الياسمين والمفكر فالح مهدي، هو اللقاء الثاني بعد أن تعاونا سويًا عام 2015، وأصدرت الدار كتاب "الخضوع السني والإحباط الشيعي".

ومن أجواء الكتاب، جاء في كلمة الناشر: ليس هناك من حدود لمشاعر الخوف، فهي شديدة التنوع، وتتباين في أهميتها بين المخاوف المؤقتة والطارئة، وتلك التي رافقت مسيرة الإنسان من لحظة ولادته.

في هذا الكتاب –الذي هو حلقة من مشروع الدكتور فالح مهدي، الذي بدأه بكتابه الذي نشرته دارنا عام 2015 "نقد العقل الدائري: الخضوع السني والإحباط الشيعي"– يمنحنا المؤلف الفرصة للرحيل في عالم الخوف.

وكما فعل في مؤلفاته السابقة، قاد خطانا إلى عصر الصيد وجمع القوت، حتى يبدو أن حجم الكتاب صغيرٌ قياسًا بأهمية الموضوع وتشابك مواده.

هذا الكتاب رحلة في الأفكار والأيديولوجيات التي رسمت المسيرة الإنسانية، عبر الخوف من الموت والخوف من الجحيم، ومن هنا جاءت عملية الإيجاز.

هذا البحث يضعنا دون مواربة وجهًا لوجه أمام التساؤلات المتعلقة بجوهر وجودن.