الصين تتخذ "تدابير مضادة" بحق 4 وسائل إعلام أمريكية

طالبت الصين مكاتب أربع وسائل إعلام أمريكية عاملة في البلاد تقديم معلومات مكتوبة حول عملياتها في الصين خلال سبعة أيام اعتبارا من اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، اليوم، إن هذه الإجراءات تدابير مضادة ضرورية ردا على الإجراءات التي وصفها بـ"غير المعقولة" التي يقوم بها الجانب الأمريكي بحق وسائل إعلام صينية.

وأضاف جيان أن الوسائل الأمريكية المعنية هي: وكالة أسوشيتد برس (AP)، ووكالة يونايتد برس (UPI)، وCBS الأمريكية، والإذاعة العامة الوطنية (NPR)، وأنه أمام هذه الوسائل الإعلامية 7 أيام؛ لتقديم بيانات كتابية حول جميع موظفيها في الصين، ومصادر التمويل، والعمليات والمعلومات العقارية وغيرها.

وأشار جيان إلى أن هذه التدابير جاءت ردا على إعلان الولايات المتحدة في 22 يونيو الماضي تصنيف 4 وسائل إعلام صينية إضافية، وهي: التليفزيون المركزي الصيني (CCTV)، صحيفة الشعب اليومية، وصحيفة "جلوبال تايمز"، وخدمة أخبار الصين، كبعثات أجنبية، بعد نحو 3 أشهر من اعتبارها خمسة منافذ إعلامية صينية "بعثات أجنبية".

وحث جيان الجانب الأمريكي على وقف "القمع السياسي" ومسألة فرض قيود على وسائل الإعلام الصينية، التي تلعب دورا لتسهيل التواصل والتفاهم بين شعبي الدولتين.