"جذب استثمارات أجنبية".. أهمية اكتشاف منجم ذهب جديد في ظل أزمة كورونا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، عن كشف تجاري جديد للذهب باحتياطي يتعدي المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بطريقة وقوته.

ويأتي هذا لما تولية وزارة البترول والثروة المعدنية من أهمية كبرى لقطاع التعدين واستخراج وإنتاج الذهب، وهو ما شاهده العالم من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع تحديدا.

ما فوائد الاكتشاف وكيفية استغلاله اقتصاديا؟

الاكتشافات الجديدة للذهب ترجع إلى تعديل القانون المنظم للثروة المعدنية، والذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية عديدة لهذا القطاع بما يعمل على تحقيق الاستفادة الأمثل للاقتصاد المصري، وفقا للدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ونائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

اكتشافات الذهب تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخها في مشاريع مختلفة بالاقتصاد المصري، وبحسب تصريح الإدريسي لـ"الوطن" كل ذلك يساعد على توفير فرص عمل وتكنولوجيا حديثة بجانب استغلال الموار المتاحة في مصر استغلال أمثل و تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، علما بأن الاكتشافات الجديدة تدعم احتياطي الذهب للاقتصاد المصري، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه في ظل تداعيات فيروس كورونا زاد الطلب العالمي على الذهب ويحصن المستثمرون أنفسهم ضد التضخم بواسطة شراء الذهب كمخزن للقيمة بدلاً من الدولار واليورو والعقارات، وأصبح يرتفع سعره بشكل تاريخي وهو ما يؤكد ارتفاع قيمة الاستكشافات من الذهب في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الكشف في وقت جيد حيث تستعيد به مصر وقطاع التعدين واستخراج الذهب بريقة من جديد، ويعد خطوة جيدة لجذب المستثمرين الأجانب للقطاع ومشاركتهم في المزايدة.