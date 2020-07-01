السيطرة على حريق محدود بمخالفات شركة السويس لتصنيع البترول

تمكن رجال الإطفاء بمحافظة السويس، من السيطرة على حريق نشب بأحد المستودعات البترولية بشركة السويس لتصنيع البترول بالمنطقة الشمالية.

وقال المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول بحدوث حريق محدود فى ترنشات مخلفات خطوط المنتجات البترولية بمنطقة المستودعات الشمالية، خارج أسوار الشركة، وأنه فور اندلاعه تم إغلاق محابس الخطوط.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب حريق في أحد المستودعات البترولية التابعة لشركة السويس لتصنيع البترول.

وقامت على الفور سيارات الأطفاء بالشركة بالتعامل مع الحريق، ونجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى أماكن أخرى.

وتمكن رجال أطفاء من السيطرة على الحريق والبدء في التبريد بموقع الحريق وسط تواجد قيادات الشركة.

وجاري التحقيق في أسباب نشوب الحريق.