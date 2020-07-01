محافظ الشرقية: سنتصدى بحزم لمحاولات البناء المخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن والمحافظة، وذلك من خلال شن الحملات اليومية المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بتكثيف اللجان الميدانية ليلًا ونهارًا لرصد أي محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية، أو التعدي على الأراضى الزراعية سواء بالتبوير أو البناء، وإزالة جميع التعديات في المهد على نفقة المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وتحويلهم للنيابة العسكرية.