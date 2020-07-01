طلب إحاطة بالبرلمان حول الوصفات الطبية المنتشرة عبر الانترنت

توجهت فايقة فهيم إبراهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن ظاهرة الوصفات الطبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لخطورتها على صحة المواطنين.

وقالت فهيم إنه مؤخرا انتشرت بشكل كبير ظاهرة الوصفات الطبية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج للكثير من الأدوية الطبية والمستحضرات العشبية وبيعها الكترونيا.

وأكدت أن الأمر تجاوز ذلك إلى تبادل الخبرات عبر مجموعات فيس بوك، لا نعرف ما هية الأشخاص التي ورائها ولا مؤهلاتهم العلمية، ويغلب عليها طابع العشوائية وعدم الدقة لا في التشخيص ولا في وصف الأدوية ممّا قد يؤدي لكوارث لا تحمد عقباها على صحة المواطنين.

وشددت فهيم على أنه لا يجب الاستناد إلى المعلومات الطبية المقدمة من أي موقع، فالمعلومات الطبية قابلة للتغيير بسرعة، وقد تكون المعلومة انتهت صلاحيتها أو خاطئة، لذا يجب الابتعاد عن تطبيق أي وصفة طبية منتشرة عبر المواقع الالكترونية بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية من دون إشراف الطبيب.